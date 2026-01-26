Орбану приснилось вмешательство Украины в выборы: посла вызывают в МИД

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке вмешаться в парламентские выборы страны и поручил вызвать украинского посла в МИД в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в Facebook .

По словам венгерского премьера, на прошлой неделе украинские политики и даже президент Украины Владимир Зеленский "выразили грубые оскорбления и угрозы в адрес Венгрии и венгерского правительства".

"Наши органы нацбезопасности проанализировали эту последнюю атаку Украины и пришли к выводу, что эти события являются частью скоординированной серии мероприятий Украины, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии, но мы не можем позволить, чтобы кто-то ставил под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов", - заявил Орбан.

Он добавил, что сегодня, 26 января, поручил главе МИД страны Петеру Сийярто пригласить к себе посла Украины в Венгрии.

"Мы будем защищать суверенитет и интересы Венгрии", - отметил венгерский премьер.