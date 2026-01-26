ua en ru
Орбану приснилось вмешательство Украины в выборы: посла вызывают в МИД

Венгрия, Понедельник 26 января 2026 22:25
Орбану приснилось вмешательство Украины в выборы: посла вызывают в МИД Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке вмешаться в парламентские выборы страны и поручил вызвать украинского посла в МИД в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в Facebook.

По словам венгерского премьера, на прошлой неделе украинские политики и даже президент Украины Владимир Зеленский "выразили грубые оскорбления и угрозы в адрес Венгрии и венгерского правительства".

"Наши органы нацбезопасности проанализировали эту последнюю атаку Украины и пришли к выводу, что эти события являются частью скоординированной серии мероприятий Украины, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии, но мы не можем позволить, чтобы кто-то ставил под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов", - заявил Орбан.

Он добавил, что сегодня, 26 января, поручил главе МИД страны Петеру Сийярто пригласить к себе посла Украины в Венгрии.

"Мы будем защищать суверенитет и интересы Венгрии", - отметил венгерский премьер.

Напомним, 23 января, глава Петер Сийярто заявил, что Украина якобы пытается повлиять на формирование венгерского правительства и заставить его придерживаться позиций Брюсселя.

Ранее Орбан заявил, что не видит возможности для присоединения Украины к ЕС в обозримом будущем. Он предположил, что в Венгрии "в ближайшие 100 лет" не будет парламента, который проголосует за это.

Также венгерский премьер обвинил власти Украины в попытках дестабилизировать его правительство. По его словам, Киев "заинтересован в смене политического руководства Венгрии на более лояльное".

Отметим, глава украинского МИД Андрей Сибига сравнил Виктора Орбана с приспешником немецкого фюрера Адольфа Гитлера. Он отметил, что, блокируя вступление Украины в ЕС, Орбан совершает преступление против венгерского народа и Венгрии.

