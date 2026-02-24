Орбан не зупинить 90 млрд євро? В ЄС розкрили, що буде з кредитом Україні

Європейський союз вже цього тижня схвалить рекордну позику Україні на 90 млрд євро, попри позицію угорського прем'єра Віктора Орбана.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив посадовець ЄС.

"Ми працюємо над впровадженням позики. Вона буде ухвалена сьогодні та набере чинності 27 лютого. Ми працюємо над фінансовою стратегією та меморандумом про взаєморозуміння", - сказав співрозмовник РБК-Україна.

За його словами, виділення самих коштів Україні заплановане на другу половину березня.

"Сподіваємось, до того часу питання з Угорщиною буде вирішено", - зауважив посадовець.

Угорщина блокує кредит Україні

На початку 2026 року в Європарламенті схвалили рекордну фінансову допомогу Україні на 90 млрд євро. 60 млрд євро з цієї допомоги будуть витрачені на оборонні потреби України. Перший транш Україна має отримати вже в другому кварталі 2026 року.

Однак у лютому Угорщина заявила, що заблокує виділення грошей. Причина - припинення постачання нафти через нафтопровід "Дружба". Він припинив свою роботу на території України через російський обстріл по інфраструктурі трубопроводу.

Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією не фінансують цей мільярдний кредит для України. Але для схвалення виділення коштів - потрібна одноголосність членів ЄС. Тому попри відсутність вкладень - Будапешт все одно має вплив.