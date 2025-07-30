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Орбан заявив, що поважає Зеленського, але той "припустився помилок"

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан ставиться до президента України Володимира Зеленського з повагою, але той ухвалив помилкові рішення щодо війни з Росією.

Про це Орбан розповів в інтервʼю польському телеканалу wPolsce24, повідомляє РБК-Україна з посиланням на WP Wiadomosci.

Орбан заявив, що в міжнародних відносинах керується принципом поваги, і це ж стосується України та її президента.

"Він є обраним українцями президентом України. Я завжди намагаюся поводитися належним чином, що є необхідним, якщо хочеш мати хороші відносини. Тому я поважаю президента Зеленського, але вважаю, що він припустився помилок", - сказав угорський прем'єр.

На думку Орбана, одна з таких помилок - нібито відхилення Зеленським його пропозиції минулого року укласти мир з РФ.

"Він відкинув моє тлумачення, що час грає на користь російської сторони, але сьогодні ми маємо те, що маємо. Ситуація президента Зеленського не є легкою. Дуже важко об'єднати народ, який перебуває у безнадійній війні", - зазначив прем'єр Угорщини.

Угорщина блокує вступ України до ЄС

Нагадаємо, Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається розпалити в країні антиукраїнські настрої. Нещодавно він взагалі потрапив у скандал, оскільки нібито не зміг знайти Україну на мапі.

Окрім вступу України до ЄС, істерику в Угорщині викликав новий проєкт бюджету ЄС. Спочатку на нього почав жалітися безпосередньо Орбан, а потім із критикою висунулося МЗС Угорщини.

Вся проблема полягає в тому, що в бюджеті прописано понад 100 мільярдів євро для України. Угорщина, яка живе на дотаціях ЄС, вимагає не давати Україні грошей.

Також нещодавно Орбан звинуватив Зеленського у "театральних погрозах".

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Володимир ЗеленськийУгорщинаВіктор ОрбанВійна в Україні