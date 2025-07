"Спочатку нам терміново потрібне припинення вогню та мир. Потім ми повинні визначити Україну - її кордони, її населення. Станом на зараз ми навіть не знаємо, що і де знаходиться Україна", - заявив угорський прем'єр.

За його словами, як тільки мир і ясність будуть відновлені, "ми зможемо укласти довгострокові угоди з Росією та закласти основи стратегічного партнерства з Україною - такого, що захищатиме наш суверенітет, водночас забезпечуючи майбутнє Європи".

Речник МЗС України вирішив допомогти Орбану знайти країну й опублікував відповідь чат-бота Ілона Маска Grok з координатами та інформацією про Україну в соцмережі Х.

dear @grok, could you please tell Viktor what Ukraine is and where it is?