Україна отримає 20%. Угорщина різко розкритикувала бюджет ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра європейських справ Угорщини Яноша Бока,

Бока оголосив, що у цьому бюджеті є два чіткі "переможці":

перший - Україна,

другий - сама Єврокомісія.

"За моїми підрахунками (Єврокомісія, - ред.), у прямий та непрямий спосіб зосереджує у своїх руках таку владу та фінансові ресурси, що є безпрецедентними в історії", - наголосив він.

За його словами, Угорщина провела попередній аналіз, і дійшла до висновку, що не лише за програмою Ukraine Facility, але й загалом - прямо або опосередковано Україна отримає близько 20% бюджету ЄС на наступні сім років.

"Це означає, що кожне п’яте євро в бюджеті - прямо чи опосередковано - дістанеться Україні. Я не вважаю це сталим підходом", - сказав Бока.

Він також пояснив, що крім програми Ukraine Facility, Україна отримає підтримку також через Європейський інструмент миру (European Peace Facility), обсяг якого майже подвоєно до 31 мільярда євро, і більшість цих коштів піде саме Україні.

"Фінансування європейської оборонної промисловості в MFF зросло у п’ять разів, а одна з основних цілей цього - підтримка України та її оборонного сектору", - відзначив міністр.

Крім цього, за його словами, програма Global Europe дозволяє фінансувати питання, пов’язані з Україною. І передбачена можливість створення нового кредитного механізму, який, по суті, є необмеженим у межах бюджетного резерву - для надання Україні позик.

"Якщо все це підсумувати (і відняти частку бюджету, що піде на виплату попередніх боргів ЄС), то виходить, що близько 20% усього бюджету буде спрямовано Україні", - повідомив він.