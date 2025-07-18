Україна отримає 20%. Угорщина різко розкритикувала бюджет ЄС
Угорщина розкритикувала рішення щодо нового бюджету ЄС. Будапешт запевняє, що відтепер кожне п’яте євро отримає Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра європейських справ Угорщини Яноша Бока,
Бока оголосив, що у цьому бюджеті є два чіткі "переможці":
- перший - Україна,
- другий - сама Єврокомісія.
"За моїми підрахунками (Єврокомісія, - ред.), у прямий та непрямий спосіб зосереджує у своїх руках таку владу та фінансові ресурси, що є безпрецедентними в історії", - наголосив він.
За його словами, Угорщина провела попередній аналіз, і дійшла до висновку, що не лише за програмою Ukraine Facility, але й загалом - прямо або опосередковано Україна отримає близько 20% бюджету ЄС на наступні сім років.
"Це означає, що кожне п’яте євро в бюджеті - прямо чи опосередковано - дістанеться Україні. Я не вважаю це сталим підходом", - сказав Бока.
Він також пояснив, що крім програми Ukraine Facility, Україна отримає підтримку також через Європейський інструмент миру (European Peace Facility), обсяг якого майже подвоєно до 31 мільярда євро, і більшість цих коштів піде саме Україні.
"Фінансування європейської оборонної промисловості в MFF зросло у п’ять разів, а одна з основних цілей цього - підтримка України та її оборонного сектору", - відзначив міністр.
Крім цього, за його словами, програма Global Europe дозволяє фінансувати питання, пов’язані з Україною. І передбачена можливість створення нового кредитного механізму, який, по суті, є необмеженим у межах бюджетного резерву - для надання Україні позик.
"Якщо все це підсумувати (і відняти частку бюджету, що піде на виплату попередніх боргів ЄС), то виходить, що близько 20% усього бюджету буде спрямовано Україні", - повідомив він.
Проєкт бюджету ЄС
Нагадаємо, що 16 липня ЄК оприлюднила проєкт бюджету ЄС, який охоплює період з 2028 по 2034 рік. Загальна сума складає 1,98 трильйона євро, що перевищує поточний семирічний бюджет у 1,2 трильйона євро.
Бюджет передбачає створення фонду конкурентоспроможності, процвітання й безпеки обсягом 590 млрд євро, серед яких 451 млрд призначений для підтримки європейського бізнесу.
Крім того, окремим рядком вказано фінансування України на суму 100 млрд євро. Кошти підуть на відновлення, стійкість і європейську інтеграцію країни.
Раніше сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже пожалівся на новий проєкт бюджету ЄС.
Зауважимо, що Кабінет міністрів України уже схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки.
У проєкті передбачено два базові сценарії розвитку подій: оптимістичний - із поступовим покращенням безпекової ситуації з 2026 року, та песимістичний - із продовженням повномасштабної агресії Росії.
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