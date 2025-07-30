Орбан заявил, что уважает Зеленского, но тот "допустил ошибки"

Орбан заявил, что в международных отношениях руководствуется принципом уважения, и это же касается Украины и ее президента.

"Он является избранным украинцами президентом Украины. Я всегда стараюсь вести себя должным образом, что является необходимым, если хочешь иметь хорошие отношения. Поэтому я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки", - сказал венгерский премьер.

По мнению Орбана, одна из таких ошибок - якобы отклонение Зеленским его предложения в прошлом году заключить мир с РФ.

"Он отверг мое толкование, что время играет в пользу российской стороны, но сегодня мы имеем то, что имеем. Ситуация президента Зеленского не является легкой. Очень трудно объединить народ, который находится в безнадежной войне", - отметил премьер Венгрии.