"Це не сцена": Орбан знайшов безглуздий привід покритикувати Зеленського та Україну
Проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який блокує переговори про вступ України до Європейського Союзу, розкритикував українського президента Володимира Зеленського. Орбан звинуватив його у "театральних погрозах".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Орбана в X (Twitter).
Орбан опублікував у соцмережі уривок із власного інтерв'ю угорським ЗМІ, де вчергове відкинув ідею членства України у Європейському Союзі - це, мовляв, нібито втягне Європу у війну з Росією. Натомість угорський прем'єр запропонував "прагматичну і гнучку співпрацю".
"Ці часи вимагають спокійного розсуду, а не театральних погроз. Але зараз це не те, що обговорюється. Те, що просувається, - це членство, і насправді лунають погрози", - заявив він.
При цьому Орбан не змін навести жодного прикладу таких погроз, які нібито "лунають" чи то на його адресу, чи то на адресу Угорщини загалом. Він тільки заявив, що це, мовляв, "серйозні погрози". Також друг російського диктатора Володимира Путіна зробив випад на адресу Зеленського, згадавши його минуле, як актора.
"Я намагаюся впоратися з цим спокійно, зі стратегічною витримкою. Тут немає місця запальним думкам. Це не сцена, навіть якщо президент Зеленський колись на ній виступав. Тут потрібні спокій і досвід", - заявив угорський прем'єр.
Зазначимо, один з клевретів Орбана, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також нещодавно заявив, що Україну, мовляв, не повинні приймати до Європейського Союзу, оскільки нові члени ЄС повинні посилювати блок. А Україна нібито його послабить, оскільки перебуває у стані війни з Росією.
Проросійська Угорщина блокує вступ України до ЄС
Нагадаємо, що процес старту переговорів про вступ України до ЄС наразі блокує Угорщина. Орбан намагається роздмухати в Угорщині антиукраїнську істерію: друг Путіна взагалі нещодавно потрапив у скандал, оскільки не зміг знайти Україну на мапі.
Окрім вступу України до ЄС, новий проєкт бюджету блоку викликав істерику в Угорщині. Спочатку на нього почав жалітися безпосередньо Орбан. А потім із критикою висунулося міністерство закордонних справ Угорщини.
Вся проблема полягає в тому, що в бюджеті прописано понад 100 мільярдів євро для України. Угорщина, яка живе на дотаціях ЄС, оскільки режим Орбана зруйнував угорську економіку, вимагає не давати Україні грошей та заявляє щось про "угорських платників податків".
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