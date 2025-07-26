"Це не сцена": Орбан знайшов безглуздий привід покритикувати Зеленського та Україну

Проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який блокує переговори про вступ України до Європейського Союзу, розкритикував українського президента Володимира Зеленського. Орбан звинуватив його у "театральних погрозах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Орбана в X (Twitter) .

Орбан опублікував у соцмережі уривок із власного інтерв'ю угорським ЗМІ, де вчергове відкинув ідею членства України у Європейському Союзі - це, мовляв, нібито втягне Європу у війну з Росією. Натомість угорський прем'єр запропонував "прагматичну і гнучку співпрацю".

"Ці часи вимагають спокійного розсуду, а не театральних погроз. Але зараз це не те, що обговорюється. Те, що просувається, - це членство, і насправді лунають погрози", - заявив він.

При цьому Орбан не змін навести жодного прикладу таких погроз, які нібито "лунають" чи то на його адресу, чи то на адресу Угорщини загалом. Він тільки заявив, що це, мовляв, "серйозні погрози". Також друг російського диктатора Володимира Путіна зробив випад на адресу Зеленського, згадавши його минуле, як актора.

"Я намагаюся впоратися з цим спокійно, зі стратегічною витримкою. Тут немає місця запальним думкам. Це не сцена, навіть якщо президент Зеленський колись на ній виступав. Тут потрібні спокій і досвід", - заявив угорський прем'єр.