Орбан пожалівся на новий проєкт бюджету ЄС, який включає 100 млрд євро для України

Європейська комісія (ЄК) зрештою нібито відкличе або ж поступово відмовиться від запропонованого проєкту бюджету Європейського союзу (ЄС) на 2 трильйони євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого цитує Reuters.

"Цей бюджет зруйнує Європейський Союз. Я вважаю, що цей бюджет не протримається навіть до наступного року . Комісія буде змушена або відкликати його, або крок за кроком відмовлятися від нього", - заявив Орбан.

Проєкт бюджету ЄС

16 липня ЄК оприлюднила проєкт бюджету ЄС, який охоплює період з 2028 по 2034 рік. Загальна сума складає 1,98 трильйона євро, що перевищує поточний семирічний бюджет у 1,2 трильйона євро.

Бюджет передбачає створення фонду конкурентоспроможності, процвітання й безпеки обсягом 590 млрд євро, серед яких 451 млрд призначений для підтримки європейського бізнесу.

Крім того, окремим рядком вказано фінансування України на суму 100 млрд євро. Кошти підуть на відновлення, стійкість і європейську інтеграцію країни.

Тим часом Німеччина відхилила проєкт за кілька годин після презентації плану головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

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