Орбан заявив про готовність стати для Путіна "мишею", яка допомагає "леву"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував російському диктатору Володимиру Путіну усю необхідну допомогу, щоб "врегулювати" війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Вчора наша дружба піднялася на такий високий рівень, що я можу допомогти будь-чим. У будь-якому питанні, де я можу допомогти, я до ваших послуг", - , – сказав Орбан Путіну згідно зі стенограмою, з якою ознайомилося Bloomberg.
Щоб підкреслити цю думку, Орбан згадав дитячу байку, яка розповідає про мишу, що звільняє лева з пастки.
Коротка розмова між Орбаном та Путіним, яка відбулася 17 жовтня та зміст якої повідомляється вперше, надає додаткові докази того, що допомога Росії країні ЄС – це політика, яка виходить з самої верхівки влади.
Обидва політики значну частину дискусії провели, ділячись своєю вдячністю один одному, а також Дональду Трампу.
У розмові Орбан також охарактеризував дружбу з Путіним як таку, що зміцнилася з моменту її початку в рідному місті російського лідера, Санкт-Петербурзі, у 2009 році.
"Чим більше друзів ми заводимо, тим більше у нас можливостей протистояти нашим супротивникам", – угорський прем'єр.
Путін також нібито був захоплений "незалежною та гнучкою" позицією Угорщини щодо його війни проти України.
Раніше повідомлялось, що Росія таємно запустила дезінформаційну кампанію в Угорщині, щоб перед виборами 12 квітня зміцнити позиції Віктора Орбана.
Кампанія має дві цілі: підняти рейтинг Орбана та знищити репутацію його суперника - Петера Мадяра, лідера партії "Тиса", яка випереджає "Фідес" в опитуваннях. Орбана зображують "сильним лідером із глобальними друзями", а Мадяра - "брюссельською маріонеткою без зовнішньої підтримки".
Також повідомлялось, що Володимир Путін доручив політтехнологам та військовій розвідці втрутитися у вибори в Угорщині, щоб забезпечити перемогу чинного прем’єр-міністра Віктор Орбан та його партії.