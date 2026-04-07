Орбан заявив про готовність стати для Путіна "мишею", яка допомагає "леву"

"Вчора наша дружба піднялася на такий високий рівень, що я можу допомогти будь-чим. У будь-якому питанні, де я можу допомогти, я до ваших послуг", - , – сказав Орбан Путіну згідно зі стенограмою, з якою ознайомилося Bloomberg.

Щоб підкреслити цю думку, Орбан згадав дитячу байку, яка розповідає про мишу, що звільняє лева з пастки.

Коротка розмова між Орбаном та Путіним, яка відбулася 17 жовтня та зміст якої повідомляється вперше, надає додаткові докази того, що допомога Росії країні ЄС – це політика, яка виходить з самої верхівки влади.

Обидва політики значну частину дискусії провели, ділячись своєю вдячністю один одному, а також Дональду Трампу.

У розмові Орбан також охарактеризував дружбу з Путіним як таку, що зміцнилася з моменту її початку в рідному місті російського лідера, Санкт-Петербурзі, у 2009 році.

"Чим більше друзів ми заводимо, тим більше у нас можливостей протистояти нашим супротивникам", – угорський прем'єр.

Путін також нібито був захоплений "незалежною та гнучкою" позицією Угорщини щодо його війни проти України.