"Кріт" у лавах ЗСУ готував вбивство генерала Білецького

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Як повідромляється, військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ та командувача Сил безпілотних систем запобігла спробам Росії ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони.

За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій.

Щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора дронів із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.

Фото: СБУ

Як встановило розслідування, фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання.

Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати "грифовану" інформацію у колег по службі.

Одночасно з цим фігурант мав "злити" окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і викрили російського "крота" ще на початковому етапі його шпигунської діяльності. Після цього було поетапно задокументовано його контакти з рашистами та убезпечено локації відповідних Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації агента затримали на території гарнізону. У нього вилучено смартфон, з якого він тримав зв’язок з окупантами.

За матеріалами справи, фігурант був завербований російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на рф.

Для конспірації зв’язку з ворогом агент регулярно видаляв повідомлення з листування.

Слідчі СБУ повідомили "кроту" про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.