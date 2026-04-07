Орбан заявил о готовности стать для Путина "мышью", которая помогает "льву"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил российскому диктатору Владимиру Путину всю необходимую помощь, чтобы "урегулировать" войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Вчера наша дружба поднялась на такой высокий уровень, что я могу помочь чем угодно. В любом вопросе, где я могу помочь, я к вашим услугам", - сказал Орбан Путину согласно стенограмме, с которой ознакомилось Bloomberg.
Чтобы подчеркнуть эту мысль, Орбан вспомнил детскую басню, которая рассказывает о мыши, освобождающей льва из ловушки.
Короткий разговор между Орбаном и Путиным, который состоялся 17 октября и содержание которого сообщается впервые, предоставляет дополнительные доказательства того, что помощь России стране ЕС - это политика, которая исходит из самой верхушки власти.
Оба политика значительную часть дискуссии провели, делясь своей благодарностью друг другу, а также Дональду Трампу.
В разговоре Орбан также охарактеризовал дружбу с Путиным как укрепившуюся с момента ее начала в родном городе российского лидера, Санкт-Петербурге, в 2009 году.
"Чем больше друзей мы заводим, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам", - венгерский премьер.
Путин также якобы был восхищен "независимой и гибкой" позицией Венгрии в отношении его войны против Украины.
Ранее сообщалось, что Россия тайно запустила дезинформационную кампанию в Венгрии, чтобы перед выборами 12 апреля укрепить позиции Виктора Орбана.
Кампания имеет две цели: поднять рейтинг Орбана и уничтожить репутацию его соперника - Петера Мадьяра, лидера партии "Тиса", которая опережает "Фидес" в опросах. Орбана изображают "сильным лидером с глобальными друзьями", а Мадьяра - "брюссельской марионеткой без внешней поддержки".
Также сообщалось, что Владимир Путин поручил политтехнологам и военной разведке вмешаться в выборы в Венгрии, чтобы обеспечить победу действующего премьер-министра Виктор Орбан и его партии.