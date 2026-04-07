Орбан заявил о готовности стать для Путина "мышью", которая помогает "льву"

"Вчера наша дружба поднялась на такой высокий уровень, что я могу помочь чем угодно. В любом вопросе, где я могу помочь, я к вашим услугам", - сказал Орбан Путину согласно стенограмме, с которой ознакомилось Bloomberg.

Чтобы подчеркнуть эту мысль, Орбан вспомнил детскую басню, которая рассказывает о мыши, освобождающей льва из ловушки.

Короткий разговор между Орбаном и Путиным, который состоялся 17 октября и содержание которого сообщается впервые, предоставляет дополнительные доказательства того, что помощь России стране ЕС - это политика, которая исходит из самой верхушки власти.

Оба политика значительную часть дискуссии провели, делясь своей благодарностью друг другу, а также Дональду Трампу.

В разговоре Орбан также охарактеризовал дружбу с Путиным как укрепившуюся с момента ее начала в родном городе российского лидера, Санкт-Петербурге, в 2009 году.

"Чем больше друзей мы заводим, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам", - венгерский премьер.

Путин также якобы был восхищен "независимой и гибкой" позицией Венгрии в отношении его войны против Украины.