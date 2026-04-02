Орбан закликав негайно зняти санкції з російської енергетики

"Європа прямує до однієї з найтяжчих економічних криз у своїй історії. Світ стикається з серйозною енергетичною кризою. Європа у великій небезпеці. Єдиний вихід - зняти санкції, накладені на російську енергетику. Негайно", - написав він.

Орбан додав, що ЄС має думати не про російського диктатора Володимира Путіна, а про власні народи.

Такими словами прем'єр Угорщини відповів на допис прем'єра Польщі Дональда Туска, де той згадав і про блокування Орбаном кредиту для України.

"Замість того, щоб розпалювати війну, полюби і врятуй свою країну, Дональде", - заявив угорський прем'єр.

Що передувало

Нагадаємо, Дональд Туск розкритикував Віктора Орбана та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто. Приводом стали повідомлення у ЗМІ про тісні зв'язки угорського уряду з Москвою.

Зокрема, він назвав аудіозапис розмови Сійярто з Лавровим "гнітючим" та підтвердженням "глибоко тривожних" відносин між Угорщиною та РФ.