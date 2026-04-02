Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Орбан закликав негайно зняти санкції з російської енергетики

17:41 02.04.2026 Чт
2 хв
Угорський прем'єр вважає це "єдиним виходом"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook com orbanviktor)

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що Євросоюз має зняти санкції з російської енергетики з огляду на енергетичну кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана в X.

Читайте також: Цілодобовий тролінг: Україна епічно відповіла на щоденний абсурд уряду Угорщини

"Європа прямує до однієї з найтяжчих економічних криз у своїй історії. Світ стикається з серйозною енергетичною кризою. Європа у великій небезпеці. Єдиний вихід - зняти санкції, накладені на російську енергетику. Негайно", - написав він.

Орбан додав, що ЄС має думати не про російського диктатора Володимира Путіна, а про власні народи.

Такими словами прем'єр Угорщини відповів на допис прем'єра Польщі Дональда Туска, де той згадав і про блокування Орбаном кредиту для України.

"Замість того, щоб розпалювати війну, полюби і врятуй свою країну, Дональде", - заявив угорський прем'єр.

Що передувало

Нагадаємо, Дональд Туск розкритикував Віктора Орбана та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто. Приводом стали повідомлення у ЗМІ про тісні зв'язки угорського уряду з Москвою.

Зокрема, він назвав аудіозапис розмови Сійярто з Лавровим "гнітючим" та підтвердженням "глибоко тривожних" відносин між Угорщиною та РФ.

"Газовий ультиматум" Орбана

Зазначимо, раніше Орбан заявив, що Угорщинаможе перекрити постачання газу для України. Він висунув ультиматум - експорт не відновиться до того часу, поки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".

В МЗС України повідомили, що Київ готовий до можливого припинення транзиту газу через територію Угорщини. Навіть якщо Будапешт заблокує цей маршрут, держава має достатньо альтернативних шляхів для імпорту палива з ЄС.

Більше по темі:
ЄвросоюзВіктор ОрбанСанкції проти Росії