Орбан призвал немедленно снять санкции с российской энергетики

"Европа движется к одному из самых тяжелых экономических кризисов в своей истории. Мир сталкивается с серьезным энергетическим кризисом. Европа в большой опасности. Единственный выход - снять санкции, наложенные на российскую энергетику. Немедленно", - написал он.

Орбан добавил, что ЕС должен думать не о российском диктаторе Владимире Путине, а о собственных народах.

Такими словами премьер Венгрии ответил на сообщение премьера Польши Дональда Туска, где тот упомянул и о блокировании Орбаном кредита для Украины.

"Вместо того, чтобы разжигать войну, полюби и спаси свою страну, Дональд", - заявил венгерский премьер.

Что предшествовало

Напомним, Дональд Туск раскритиковал Виктора Орбана и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Поводом стали сообщения в СМИ о тесных связях венгерского правительства с Москвой.

В частности, он назвал аудиозапись разговора Сийярто с Лавровым "удручающей" и подтверждением "глубоко тревожных" отношений между Венгрией и РФ.