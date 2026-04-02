Орбан призвал немедленно снять санкции с российской энергетики

17:41 02.04.2026 Чт
2 мин
Венгерский премьер считает это "единственным выходом"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (facebook com orbanviktor)

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен снять санкции с российской энергетики, учитывая энергетический кризис.

"Европа движется к одному из самых тяжелых экономических кризисов в своей истории. Мир сталкивается с серьезным энергетическим кризисом. Европа в большой опасности. Единственный выход - снять санкции, наложенные на российскую энергетику. Немедленно", - написал он.

Орбан добавил, что ЕС должен думать не о российском диктаторе Владимире Путине, а о собственных народах.

Такими словами премьер Венгрии ответил на сообщение премьера Польши Дональда Туска, где тот упомянул и о блокировании Орбаном кредита для Украины.

"Вместо того, чтобы разжигать войну, полюби и спаси свою страну, Дональд", - заявил венгерский премьер.

Что предшествовало

Напомним, Дональд Туск раскритиковал Виктора Орбана и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Поводом стали сообщения в СМИ о тесных связях венгерского правительства с Москвой.

В частности, он назвал аудиозапись разговора Сийярто с Лавровым "удручающей" и подтверждением "глубоко тревожных" отношений между Венгрией и РФ.

"Газовый ультиматум" Орбана

Отметим, ранее Орбан заявил, что Венгрия может перекрыть поставки газа для Украины. Он выдвинул ультиматум - экспорт не возобновится до тех пор, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".

В МИД Украины сообщили, что Киев готов к возможному прекращению транзита газа через территорию Венгрии. Даже если Будапешт заблокирует этот маршрут, государство имеет достаточно альтернативных путей для импорта топлива из ЕС.

