"Ми не залежимо від забаганок": у МЗС відповіли на газові погрози Угорщини

17:20 25.03.2026 Ср
У МЗС прокоментували можливу зупинку транзиту газу через Угорщину
aimg Сергій Козачук
Фото: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий (Віталій Носач/РБК-Україна)

Україна готова до можливого припинення транзиту газу через територію Угорщини. Навіть якщо Будапешт заблокує цей маршрут, держава має достатньо альтернативних шляхів для імпорту блакитного палива з Європи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу для преси.

Читайте також: Орбан погрожує перекрити газ Україні: експерт пояснив реальні наслідки

Економічні наслідки для Будапешта

Речник МЗС підкреслив, що наразі імпорт газу через угорський кордон триває у штатному режимі. Проте, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан вирішить зупинити цей потік, це вдарить насамперед по самій Угорщині.

За минулий рік угорська сторона заробила понад мільярд доларів на транзиті та експортних операціях, пов'язаних із постачанням газу в Україну.

"Єдиним наслідком цього буде позбавлення економіки Угорщини понад мільярда доларів... Орбан просто забере ці гроші з кишень угорців. Але це його справа, якщо він хоче це робити", - зазначив Тихий.

Альтернативні маршрути та енергобезпека

Україна побудувала диверсифіковану систему постачання, що дозволяє отримувати паливо з різних європейських напрямків.

За словами Тихого, політичні мотиви сусідньої країни не стануть критичною загрозою для українського енергобалансу.

"Україна, на відміну від Угорщини, диверсифікована країна. Тому ми не залежимо від того, що захоче прем'єр сусідньої країни з політичних мотивів в межах своєї виборчої кампанії", - додав речник МЗС.

Що відомо про "газовий ультиматум" Угорщини

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна може перекрити постачання газу для України. Будапешт висунув ультиматум - експорт палива не відновиться до того часу, поки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".

Водночас експерти зазначають, що така "блокада" не матиме критичного впливу на українську енергосистему. Як пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, Угорщина не є головним постачальником газу в Україну, а лише одним із маршрутів, тому реальні можливості Орбана нашкодити Києву в цьому питанні є обмеженими.

