"Ми не залежимо від забаганок": у МЗС відповіли на газові погрози Угорщини

Україна готова до можливого припинення транзиту газу через територію Угорщини. Навіть якщо Будапешт заблокує цей маршрут, держава має достатньо альтернативних шляхів для імпорту блакитного палива з Європи.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу для преси.

Економічні наслідки для Будапешта

Речник МЗС підкреслив, що наразі імпорт газу через угорський кордон триває у штатному режимі. Проте, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан вирішить зупинити цей потік, це вдарить насамперед по самій Угорщині.

За минулий рік угорська сторона заробила понад мільярд доларів на транзиті та експортних операціях, пов'язаних із постачанням газу в Україну.

"Єдиним наслідком цього буде позбавлення економіки Угорщини понад мільярда доларів... Орбан просто забере ці гроші з кишень угорців. Але це його справа, якщо він хоче це робити", - зазначив Тихий.

Альтернативні маршрути та енергобезпека

Україна побудувала диверсифіковану систему постачання, що дозволяє отримувати паливо з різних європейських напрямків.

За словами Тихого, політичні мотиви сусідньої країни не стануть критичною загрозою для українського енергобалансу.

"Україна, на відміну від Угорщини, диверсифікована країна. Тому ми не залежимо від того, що захоче прем'єр сусідньої країни з політичних мотивів в межах своєї виборчої кампанії", - додав речник МЗС.