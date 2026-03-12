Орбан телефоном дав вказівки своїй делегації в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив особисто координувати дії своєї делегації, яку відправив в Україну нібито для переговорів щодо якнайшвидшого запуску нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео Орбана, яке він опублікував на своїй сторінці у Facebook .

На оприлюдненому записі угорський прем’єр спілкується по відеозв’язку з державним секретарем Міністерства енергетики Угорщини Габором Чепеком, який напередодні прибув до України у складі делегації.

Під час розмови Орбан дає йому вказівки щодо подальших дій та закликає домогтися зустрічі з українськими урядовцями або організувати візит на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба".

Орбана каже, що угорці повинні зафіксувати намагання домовитися з Україною та врегулювати ситуацію навколо постачання нафти.

Він також порадив делегації постійно нагадувати про себе українській стороні і "бути ввічливими".

Угорський премʼєр закликав делегацію домогтися візиту на місце пошкодження нафтопроводу, домовившись або з українцями, або "через високе посольство".

У відповідь Чепек зазначив, що делегація має можливість просунутися у переговорах, оскільки планує зустрічі з представниками США та дипломатами Європейського Союзу.

Під час розмови Орбан також пожартував, що "переговори можна вести з усіма, крім українців".