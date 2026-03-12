Орбан по телефону дал указания своей делегации в Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил лично координировать действия своей делегации, которую отправил в Украину якобы для переговоров по скорейшему запуску нефтепровода "Дружба".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Орбана, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.
На обнародованной записи венгерский премьер общается по видеосвязи с государственным секретарем Министерства энергетики Венгрии Габором Чепеком, который накануне прибыл в Украину в составе делегации.
Во время разговора Орбан дает ему указания относительно дальнейших действий и призывает добиться встречи с украинскими чиновниками или организовать визит на место повреждения нефтепровода "Дружба".
Орбана говорит, что венгры должны зафиксировать попытки договориться с Украиной и урегулировать ситуацию вокруг поставок нефти.
Он также посоветовал делегации постоянно напоминать о себе украинской стороне и "быть вежливыми".
Венгерский премьер призвал делегацию добиться визита на место повреждения нефтепровода, договорившись либо с украинцами, либо "через высокое посольство".
В ответ Чепек отметил, что делегация имеет возможность продвинуться в переговорах, поскольку планирует встречи с представителями США и дипломатами Европейского Союза.
Во время разговора Орбан также пошутил, что "переговоры можно вести со всеми, кроме украинцев".
Что известно о визите венгров в Украину
Напомним, вчера, 11 марта, стало известно, что в Украину прибыла якобы делегация из Венгрии во главе с государственным секретарем Габором Чепеком с целью оценки состояния нефтепровода "Дружба" и восстановления транзита нефти в Венгрию.
В то же время представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что на территории Украины эта группа должностных лиц не имеет официального статуса или запланированных встреч, поэтому называть их "делегацией" некорректно.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ему не известно, что в Украине делает делегация правительства Венгрии во главе с Чепеком.