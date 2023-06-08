ua ru
Чт, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Орбан скликав Раду оборони Угорщини через "загострення" в Україні

Новость на русском →
Четвер 08 червня 2023 12:59
Орбан скликав Раду оборони Угорщини через "загострення" в Україні Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий проросійськими заявами, скликав Раду оборони через "загострення бойових дій" в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Magyar Nemzet.

На засіданні Ради оборони Угорщини були присутні:

  • Криштоф Салай-Бобровніцкі, міністр оборони;
  • Габор Бьоренді, начальник Генштабу;
  • Шандор Пінтер, міністр внутрішніх справ;
  • Антал Роган, керівник відомства прем'єр-міністра;
  • інші представник державних відомств.

Під час засідання Орбан наголосив на важливості встановлення миру та припинення вогню між Росією та Україною. Водночас він зауважив, що для нього "безпека Угорщини залишається першочерговою".

Відносини між Україною та Угорщиною

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, раніше неодноразово висловлював скандальні заяви щодо України. Наприклад, він стверджував, що Київ не здатний фінансувати свої потреби, а війна триває завдяки фінансовій допомозі партнерів. Зокрема, за його словами, наша країна нібито не зможе перемогти Росію у цій війні.

Угорський уряд також вважає, що НАТО та Європейський Союз фактично стали "стороною" війни Росії з Україною, через те, що надають підтримку нашим воїнам у боротьбі з російською агресію.

Продовжуючи проросійські наративи Орбан нещодавно заявив про нібито намір України "влаштувати криваву різню" та закликав світ переконати Київ та Москву сісти за стіл переговорів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Угорщина Російська Федерація
NEWS
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
DAILY
Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон