ua en ru
Ср, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві через атаку РФ пошкоджені склади та призупинено поїзди Kyiv City Express

06:37 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Едуард Ткач
У Києві через атаку РФ пошкоджені склади та призупинено поїзди Kyiv City Express Фото: екстрені служби прямують на місця подій (facebook.com/DSNSKyiv/)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росіяни в ніч на 23 вересня та зранку цього ж дня активно атакують Київ дронами. Внаслідок атаки вже відомо, що в одному з районів пошкоджено склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

Зауважимо, що цієї ночі повітряну тривогу у Києві оголошували багато разів, оскільки безпілотники залітали на місто хвилями. Фактично протягом усієї ночі та зранку у столиці періодично чути вибухи та роботу ППО.

Наразі у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки є пошкодження.

"У Голосіївському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено складське приміщення", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, мер Києва Віталій Кличко заявив, що за попередніми даними, у Солом'янському районі впали уламки на територію між житловими будинками. Наразі екстрені служби прямують на місце.

Оновлено о 06:57

Кличко повідомив, що попередньо, у Солом'янському районі внаслідок атаки виникла пожежа на території транспортного підприємства.

"У Голосіївському районі пожежа в складських приміщеннях.Екстрені служби прямують на місце", - додав він.

Тим часом у Kyiv City Express повідомили, що рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для Києва.

Оновлено о 07:21

У Голосіївському районі дрон влучив в АЗС.

Обстріли Києва

Нагадаємо, у ніч на 21 вересня росіяни також атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок і горів склад. Вдень атаки продовжилися і до вечора стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 8.

Також ми писали, що ворог вдарив учора по резервуарах із паливом в Оболонському районі Києва.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Обстріл Києва Війна в Україні Дрони
Новини
У Києві через атаку РФ пошкоджені склади та призупинено поїзди Kyiv City Express
У Києві через атаку РФ пошкоджені склади та призупинено поїзди Kyiv City Express
Аналітика
Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом