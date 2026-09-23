У Києві через атаку РФ пошкоджені склади та призупинено поїзди Kyiv City Express
Росіяни в ніч на 23 вересня та зранку цього ж дня активно атакують Київ дронами. Внаслідок атаки вже відомо, що в одному з районів пошкоджено склад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.
Зауважимо, що цієї ночі повітряну тривогу у Києві оголошували багато разів, оскільки безпілотники залітали на місто хвилями. Фактично протягом усієї ночі та зранку у столиці періодично чути вибухи та роботу ППО.
Наразі у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки є пошкодження.
"У Голосіївському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено складське приміщення", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, мер Києва Віталій Кличко заявив, що за попередніми даними, у Солом'янському районі впали уламки на територію між житловими будинками. Наразі екстрені служби прямують на місце.
Оновлено о 06:57
Кличко повідомив, що попередньо, у Солом'янському районі внаслідок атаки виникла пожежа на території транспортного підприємства.
"У Голосіївському районі пожежа в складських приміщеннях.Екстрені служби прямують на місце", - додав він.
Тим часом у Kyiv City Express повідомили, що рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для Києва.
Оновлено о 07:21
У Голосіївському районі дрон влучив в АЗС.
Обстріли Києва
Нагадаємо, у ніч на 21 вересня росіяни також атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок і горів склад. Вдень атаки продовжилися і до вечора стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 8.
Також ми писали, що ворог вдарив учора по резервуарах із паливом в Оболонському районі Києва.