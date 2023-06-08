Орбан созвал Совет обороны Венгрии из-за "обострения" в Украине

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Magyar Nemzet .

На заседании Совета обороны Венгрии присутствовали:

Криштоф Салай-Бобровницкий, министр обороны;

Габор Бьеранди, начальник Генштаба;

Шандор Пинтер, министр внутренних дел;

Антал Роган, руководитель ведомства премьер-министра;

другие представители государственных ведомств.

Во время заседания Орбан отметил важность установления мира и прекращения огня между Россией и Украиной. В то же время он заявил, что для него "безопасность Венгрии остается первоочередной".

Отношения между Украиной и Венгрией

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, ранее неоднократно высказывал скандальные заявления в отношении Украины. Например, он утверждал, что Киев не способен финансировать свои потребности, а война продолжается благодаря финансовой помощи партнеров. В частности, по его словам, наша страна якобы не сможет победить Россию в этой войне.

Венгерское правительство также считает, что НАТО и Европейский Союз фактически стали "стороной" войны России с Украиной, потому что оказывают поддержку нашим воинам в борьбе с российской агрессией.

Продолжая пророссийские нарративы Орбан недавно заявил о якобы намерении Украины "устроить кровавую резню" и призвал мир убедить Киев и Москву сесть за стол переговоров.