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Орбан у присутності Зеленського на саміті НАТО виступив проти членства України, - Bloomberg

Україна, Субота 13 липня 2024 20:34
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Орбан у присутності Зеленського на саміті НАТО виступив проти членства України, - Bloomberg Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час саміту НАТО Угорщина відмовилася долучитися до військової підтримки та й загалом виступила проти членства України в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Угорщина під час саміту НАТО у Вашингтоні цього тижня відмовилася долучитися до військової підтримки України.

Більше того, на пленарному засіданні з українським президентом Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО.

Деякі лідери дали відсіч, а один з них заявив, що історія Угорщини показує, чому Україна має бути в Альянсі.

Однак загалом реакція на дану позицію була швидкою, але здебільшого риторичною. Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, чия країна до минулого місяця головувала в ЄС на ротаційній основі, заявив, що це підірвало довіру до шестимісячного перебування Угорщини на чолі ЄС.

До того ж міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала самозвану миротворчу місію угорського лідера в Україні "егоїстичною поїздкою Орбана". А прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що все це схоже на викрадення головування в ЄС.

Зауважимо, ми повідомляли, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що у прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не було мандату ЄС на поїздки до Росії та Китаю з "мирною ініціативою", яка не мала жодного успіху.

"Мирні поїздки" Орбана

Нагадаємо, що 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ та зустрівся з президентом Зеленським, якому запропонував припинити вогонь перед початком мирних переговорів з РФ. Вже 5 липня Орбан приїхав до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після цього глава угорського уряду відвідав Китай.

Посли країн-членів ЄС гостро критикували прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за поїздки до Росії та Китаю з "мирною місією".

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НАТО Віктор Орбан Війна Росії проти України
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