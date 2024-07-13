Орбан в присутствии Зеленского на саммите НАТО выступил против членства Украины, - Bloomberg
Во время саммита НАТО Венгрия отказалась присоединиться к военной поддержке и в целом выступила против членства Украины в Альянсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Венгрия во время саммита НАТО в Вашингтоне на этой неделе отказалась присоединиться к военной поддержке Украины.
Более того, на пленарном заседании с украинским президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не должна вступать в НАТО.
Некоторые лидеры дали отпор, а один из них заявил, что история Венгрии показывает, почему Украина должна быть в Альянсе.
Однако в целом реакция на данную позицию была быстрой, но в основном риторической. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, чья страна до прошлого месяца председательствовала в ЕС на ротационной основе, заявил, что это подорвало доверие к шестимесячному пребыванию Венгрии во главе ЕС.
К тому же министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала самозваную миротворческую миссию венгерского лидера в Украине "эгоистической поездкой Орбана". А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что все это похоже на похищение председательства в ЕС.
Отметим, мы сообщали, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не было мандата ЕС на поездки в Россию и Китай с "мирной инициативой", не имевшей никакого успеха.
"Мирные поездки" Орбана
Напомним, 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев и встретился с президентом Зеленским, которому предложил прекратить огонь перед началом мирных переговоров с РФ. Уже 5 июля Орбан приехал в Москву, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
После этого глава венгерского правительства посетил Китай.
Послы стран-членов ЕС остро критиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поездки в Россию и Китай с "мирной миссией".
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