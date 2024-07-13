Орбан в присутствии Зеленского на саммите НАТО выступил против членства Украины, - Bloomberg

Во время саммита НАТО Венгрия отказалась присоединиться к военной поддержке и в целом выступила против членства Украины в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Венгрия во время саммита НАТО в Вашингтоне на этой неделе отказалась присоединиться к военной поддержке Украины.

Более того, на пленарном заседании с украинским президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не должна вступать в НАТО.

Некоторые лидеры дали отпор, а один из них заявил, что история Венгрии показывает, почему Украина должна быть в Альянсе.

Однако в целом реакция на данную позицию была быстрой, но в основном риторической. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, чья страна до прошлого месяца председательствовала в ЕС на ротационной основе, заявил, что это подорвало доверие к шестимесячному пребыванию Венгрии во главе ЕС.

К тому же министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала самозваную миротворческую миссию венгерского лидера в Украине "эгоистической поездкой Орбана". А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что все это похоже на похищение председательства в ЕС.