Орбан поїхав до Вашингтона: з Трампом говоритимуть і про війну в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поїхав до Вашингтона, де проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Однією з тем переговорів стане війна в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Орбана у Facebook.
Як заявив Орбан перед вильотом, після переобрання президента Трампа в угорсько-американських відносинах відкрилися нові перспективи.
"Перші десять місяців цього року були першим етапом, коли ми виправили все те, від чого Угорщина та угорсько-американські відносини постраждали за часів адміністрації Байдена", - стверджує він.
За словами угорського прем’єра, його візит до США має відкрити "новий розділ" у відносинах між Вашингтоном і Будапештом.
"Сьогодні ми їдемо до Вашингтона, щоб відкрити нову главу в угорсько-американських відносинах з президентом Трампом. Наша мета - розвивати стратегічне партнерство, яке включає енергетичні відносини, інвестиції, оборонну співпрацю та консультації щодо світу після російсько-української війни. Ми працюємо над угодою, заснованою на взаємній вигоді та на благо всіх угорців", - написав Орбан.
США запровадили санкції проти найбільших нафтових компаній Росії, посилюючи тиск на Кремль і закликаючи диктатора Володимира Путіна до реальних мирних переговорів. Євросоюз, своєю чергою планує повністю припинити імпорт російського зрідженого газу до 2027 року.
На цьому тлі очільник Білого дому закликав прем’єра Угорщини зменшити залежність від російської нафти.
У Будапешті відповіли, що це неможливо через географічні та технічні обмеження, зазначивши, що Москва продовжує виконувати свої контрактні зобов’язання.
Орбан розкритикував американські санкції, назвавши їх помилковими, та заявив, що Угорщина шукає способи обійти обмеження, запроваджені проти російських нафтових компаній.
Нагадаємо, як раніше повідомлялось, зустріч Трампа і Орбана у Білому домі запланована на 7 листопада.
ЗМІ писали, що прем’єр Угорщини планує пояснити президенту США, чому Будапешт повинен і надалі купувати нафту та газ з РФ.
Перед тим Трамп заявляв, що відмовився звільнити Угорщину від санкцій проти російської нафти, про що його просив угорський прем'єр Віктор Орбан.