Орбан во время саммита НАТО встретился с Эрдоганом, попросил поддержать его "мирную миссию"

Во время саммита НАТО премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсуждали "мирную миссию" главы венгерского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Орбана.

Как отметил Орбан, Эрдоган является важным партнером в его так называемой "мирной миссии", поскольку Турция была единственной страной, которая "успешно выступила посредником между враждующими сторонами в российско-украинской войне".

President @RTErdogan является важным партнером в нашем положении! #Türkiye является только государством, которое успешно mediated между warring parties in Russia-Ukraine war. pic.twitter.com/w1prpGTGjb — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 10, 2024

В частности он добавил, что его "мирная миссия" продолжается.

По словам руководителя пресс-службы Орбана Берталана Хаваши, премьер-министр во время переговоров с Эрдоганом попросил последнего поддержать "венгерскую миротворческую миссию".

"Мирная миссия" Орбана

2 июля Виктор Орбан прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Уже 5 июля венгерский премьер отправился в Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. А 8 июля Орбан также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем в Европейском союзе решают как реагировать на так называемую "мирную миссию" главы венгерского правительства.

Подробнее о визите Орбана в Москву, его целях и реакции европейских политиков читайте в материале РБК-Украина.