Орбан і Сійярто істерично відповіли на звинувачення України через дрон
Проросійський уряд Угорщини відреагував на мапу з маршрутом польоту угорського дрона, який порушив повітряний простір України. В Будапешті мапу оголосили "фейком" та поскаржилися на "переслідування".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто та допис прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Зокрема, дуже істерично відреагував Сійярто, який оголосив опубліковану мапу "фейком".
"Це фейк! Не варто себе дискредитувати!", - заявив міністр, коментуючи допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
Орбан взагалі вдався до шантажу та маніпуляцій, заявляючи, що Угорщина - член НАТО та Європейського Союзу. А без підтримки з боку ЄС та НАТО Україна, мовляв, давно б "розпалася".
"Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розпалася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!", - написав він.
Розвіддрон Угорщини вів розвідку над Україною
Президент України Володимир Зеленський 26 вересня повідомив, що розвідувальний БПЛА Угорщини літав над Закарпаттям та шукав місця розташування оборонної промисловості. Генеральний штаб ЗСУ продемонстрував докази порушення повітряного простору України.
У відповідь на це міністерство оборони Угорщини почало брехати, що порушень не було. А жодні угорські БПЛА над Україною нібито не літали.
В той же день Зеленський пообіцяв, що наступного разу Україна відреагує на провокацію значно жорсткіше. 27 вересня під час спілкування з пресою український президент сказав, що Угорщина робить "дуже небезпечні речі, передусім для себе". А голова МЗС України Сибіга опублікував докази порушення - мапу польоту угорського розвіддрона.