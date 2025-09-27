Орбан и Сийярто истерично ответили на обвинения Украины из-за дрона

Пророссийское правительство Венгрии отреагировало на карту с маршрутом полета венгерского дрона, который нарушил воздушное пространство Украины. В Будапеште карту объявили "фейком" и пожаловались на "преследование".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и сообщение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В частности, очень истерично отреагировал Сийярто, который объявил опубликованную карту "фейком".

"Это фейк! Не стоит себя дискредитировать!", - заявил министр, комментируя сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Орбан вообще прибегнул к шантажу и манипуляциям, заявляя, что Венгрия - член НАТО и Европейского Союза. А без поддержки со стороны ЕС и НАТО Украина, мол, давно бы "распалась".

"Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина бы давно распалась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!", - написал он.