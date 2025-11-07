UA

Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Орбан хоче саміту Трампа з Путіним, але ми підтримаємо за однієї умови, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Україна підтримає саміт президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Угорщині, але за однієї умови.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Український лідер повідомив, що може тільки уявляти питання, пов'язані з Україною, які обговорюватиме Трамп з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

За словами Зеленського, Орбан хоче повернути Трампа в Угорщину для зустрічі з російським диктатором. 

"Ви знаєте наше відношення. Якщо є зустріч, яка точно дає припинення вогню і закінчення війни, Україна буде підтримувати ті чи інші формати", - сказав президент.

Він додав, що якщо такі зустрічі потрібні для електорату угорського прем'єра і не забезпечать якихось результатів, то Україна їх не підтримає.

"Безумовно, безрезультатні зустрічі про нас і без нас, вони тому і безрезультатні", - підкреслив Зеленський.

Зустріч Трампа й Орбана та зрив саміту в Будапешті

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада між Трампом і Орбаном має відбутися зустріч. Напередодні поїздки до Вашингтона угорський прем'єр повідомив, що однією з тем переговорів стане війна в Україні.

Крім того, Орбан раніше заявляв, що зустріч лідерів США і Росії в рамках Будапештського саміту щодо миру в Україні може відбутися в будь-який день. За його словами, для цього сторонам необхідно вирішити низку питань.

Зазначимо, у жовтні Дональд Трамп провів чергові телефонні переговори з російським диктатором. Після цього президент США анонсував саміт лідерів, який мав відбутися у столиці Угорщини.

Проте зустріч була зірвана, оскільки Росія залишила незмінною свою позицію у вимогах для завершення війни в Україні. При цьому Трамп не виключив зустрічі з Путіним трохи пізніше.

