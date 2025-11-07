Орбан хочет саммита Трампа с Путиным, но мы поддержим при одном условии, - Зеленский

Украина поддержит саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Венгрии, но при одном условии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.
Украинский лидер сообщил, что может только представлять вопросы, связанные с Украиной, которые будет обсуждать Трамп с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
По словам Зеленского, Орбан хочет вернуть Трампа в Венгрию для встречи с российским диктатором.
"Вы знаете наше отношение. Если есть встреча, которая точно дает прекращение огня и окончание войны, Украина будет поддерживать те или иные форматы", - сказал президент.
Он добавил, что если такие встречи нужны для электората венгерского премьера и не обеспечат каких-то результатов, то Украина их не поддержит.
"Безусловно, безрезультатные встречи о нас и без нас, они поэтому и безрезультатные", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, сегодня, 7 ноября между Трампом и Орбаном должна состояться встреча. Накануне поездки в Вашингтон венгерский премьер сообщил, что одной из тем переговоров станет война в Украине.
Кроме того, Орбан ранее заявлял, что встреча лидеров США и России в рамках Будапештского саммита по миру в Украине может состояться в любой день. По его словам, для этого сторонам необходимо решить ряд вопросов.
Отметим, в октябре Дональд Трамп провел очередные телефонные переговоры с российским диктатором. После этого президент США анонсировал саммит лидеров, который должен был состояться в столице Венгрии.
Однако встреча была сорвана, поскольку Россия оставила неизменной свою позицию в требованиях для завершения войны в Украине. При этом Трамп не исключил встречи с Путиным чуть позже.