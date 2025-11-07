Орбан домігся від Трампа винятків із санкцій для поставок російської нафти і газу

Угорщина продовжить отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба". США зробили винятки із санкцій.
Як передає РБК-Україна, слова Орбана наводить Magyar Nemzet.
Орбан на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що у Вашингтоні також відбулися переговори на рівні міністрів. Там обговорювали всі питання, які "важливі з точки зору Угорщини".
Він додав, що Угорщина отримала повне звільнення від санкцій для постачань газопроводом "Турецький потік" і нафтопроводом "Дружба" .
За словами прем'єра, також було досягнуто домовленості у сфері ядерної енергетики, тепер американська компанія Westinghouse приєднається до угорських ядерних проєктів, чого раніше не відбувалося.
Орбан наголосив, що "американська сторона зацікавлена в економічній стабільності Угорщини", тому вдалося створити нову систему американсько-угорського співробітництва.
Варто зауважити, що таке рішення Трампа є доволі суперечливим, оскільки раніше він різко критикував країни Європи за те, що вони продовжують купувати в Росії нафту та газ, "поки воюють з нею".
Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан сьогодні, 7 листопада, відвідав Вашингтон після того, як США запровадили санкції проти російських нафтових компаній - "Лукойла" і "Роснефти".
Раніше угорський прем'єр називав рішення Трампа про нові санкції проти Росії помилкою.
Також Орбан відмовлявся припиняти купівлю нафти в Росії, оскільки вона "зафіксована довгостроковими контрактами".