RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Орбан добился от Трампа исключений из санкций для поставок российской нефти и газа

Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрия продолжит получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". США сделали исключения из санкций.

Как передает РБК-Украина, слова Орбана приводит Magyar Nemzet.

Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом рассказал, что в Вашингтоне также состоялись переговоры на уровне министров. Там обсуждали все вопросы, которые "важны с точки зрения Венгрии". 

Он добавил, что Венгрия получила полное освобождение от санкций для поставок по газопроводу "Турецкий поток" и нефтепроводу "Дружба".

По словам премьера, также была  достигнута договоренность в сфере ядерной энергетики, теперь американская компания Westinghouse присоединится к венгерским ядерным проектам, чего ранее не происходило. 

Орбан отметил, что "американская сторона заинтересована в экономической стабильности Венгрии", поэтому удалось создать новую систему американо-венгерского сотрудничества.

Стоит заметить, что такое решение Трампа является довольно противоречивым, поскольку ранее он резко критиковал страны Европы за то, что они продолжают покупать у России нефть и газ, "пока воюют с ней".

Визит Орбана в Вашингтон

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан сегодня, 7 ноября, посетил Вашингтон после того, как США ввели санкции против российских нефтяных компаний - "Лукойла" и "Роснефти".

Ранее венгерский премьер называл решение Трампа о новых санкциях против России ошибкой.

Также Орбан отказывался прекращать покупку нефти у России, поскольку она "зафиксирована долгосрочными контрактами".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВенгрияДональд ТрампВиктор ОрбанГаз