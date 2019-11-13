Опубликованы изменения в Таможенный кодекс для борьбы с контрафактом

В среду, 13 ноября, закон № 202-IX "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины" был опубликован в издании "Голос Украины". Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Закон расширяет перечень объектов права интеллектуальной собственности, содействие защите которых осуществляется при перемещении товаров через таможенную границу Украины и дает определение терминам "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".

Документ также предусматривает, что меры по содействию защите прав интеллектуальной собственности не применяются к оригинальным товарам, то есть товарам, которые были изготовлены с согласия правообладателя или товарам, изготовленных лицом, уполномоченным правообладателем на производство определенного количества товаров, особенно если их количество превышает оговоренную между этой лицом и правообладателем.

Согласно закону, расширяются случаи применения мер, связанных с приостановлением таможенного оформления товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности, в том числе по инициативе таможенного органа.

Напомним, 13 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины".

17 октября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект об изменениях в Таможенный кодекс. За него проголосовали 271 парламентарии.

20 сентября Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1230.