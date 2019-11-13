Опубліковані зміни в Митний кодекс для боротьби з контрафактом

У середу, 13 листопада, закон № 202-IX "Про внесення змін у Митний кодекс України щодо захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України" був опублікований у виданні "Голос України". Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Закон розширює перелік об'єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється при переміщенні товарів через митний кордон України і дає визначення термінам "контрафактні товари", "піратські товари", "товари, підозрювані в порушенні права інтелектуальної власності".

Документ також передбачає, що заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності не застосовуються до оригінальних товарів, тобто товарів, які були виготовлені за згоди правовласника або товарів, виготовлених особою, уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, особливо якщо їх кількість перевищує обумовлену між цією особою і правоволодільцем

Згідно з законом, розширюються випадки застосування заходів, пов'язаних із призупиненням митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, в тому числі за ініціативою митного органу.

Нагадаємо, 13 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України".

17 жовтня Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект про зміни в Митний кодекс. За нього проголосували 271 парламентарії.

20 вересня Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1230.