ВР внесла изменения в Таможенный кодекс для борьбы с контрафактными товарами

За принятие соответствующего закона проголосовал 271 нардеп
Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №1230 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины". За него проголосовал 271 нардеп, передает корреспондент РБК-Украина.
Документ расширяет перечень объектов права интеллектуальной собственности, содействие защите которых осуществляется при перемещении товаров через таможенную границу Украины и дает определение терминам "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".
Согласно закону, расширяются случаи применения мер, связанных с приостановлением таможенного оформления товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности, в том числе по инициативе таможенного органа.
Кроме того, закон предусматривает:
Напомним, 20 сентября Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1230.
Как писало РБК-Украина ранее, 2 октября Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1048 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по поводу некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов".