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ВР внесла изменения в Таможенный кодекс для борьбы с контрафактными товарами

Новости » Политика    17.10.2019 - 13:29
ВР внесла изменения в Таможенный кодекс для борьбы с контрафактными товарами
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

За принятие соответствующего закона проголосовал 271 нардеп

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №1230 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины". За него проголосовал 271 нардеп, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ расширяет перечень объектов права интеллектуальной собственности, содействие защите которых осуществляется при перемещении товаров через таможенную границу Украины и дает определение терминам "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".

Согласно закону, расширяются случаи применения мер, связанных с приостановлением таможенного оформления товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности, в том числе по инициативе таможенного органа.

Кроме того, закон предусматривает:

  • возмещение расходов, связанных с хранением, уничтожением товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности;
  • предоставление возможности досрочного выпуска товаров, таможенное оформление которых приостановлено по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности;
  • установление особенностей приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Напомним, 20 сентября Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1230.

Как писало РБК-Украина ранее, 2 октября Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1048 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по поводу некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов".

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