ВР хочет внести изменения в Таможенный кодекс для борьбы с контрафактными товарами

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

За принятие соответствующего закона проголосовали 255 нардепов

Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1230 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины". За него проголосовали 255 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ предлагает расширить перечень объектов права интеллектуальной собственности, содействие защите которых осуществляется при перемещении товаров через таможенную границу Украины и дать определение терминам "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".

Также планируется расширить случаи применения мер, связанных с приостановлением таможенного оформления товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности, в том числе по инициативе таможенного органа.

Кроме того, проект закона предусматривает:

возмещение расходов, связанных с хранением, уничтожением товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности;

предоставление возможности досрочного выпуска товаров, таможенное оформление которых приостановлено по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности;

установление особенностей приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Напомним, объем теневых схем в экономике Украины оценивается от 550 до 1050 млрд грн, из-за чего государственный бюджет теряет от 150 до 275 млрд грн. Так, данные исследования, проведенного Институтом социально-экономической трансформации и Центром социально-экономических исследований CASE-Ukraine, свидетельствуют, что больше всего государственный бюджет Украины недополучает от существования схем на таможне, выплаты зарплат в "конвертах" и вывода прибыли в оффшоры.

Так, от "серого импорта", контрабанды потери бюджета в год составляют 63-93 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, 12 сентября Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1048, которым вносятся изменения в Таможенный кодекс Украины по поводу некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов.