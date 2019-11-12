ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский подписал изменения в Таможенный кодекс для борьбы с контрафактом

Новости » Политика     12.11.2019 - 14:16
Зеленский подписал изменения в Таможенный кодекс для борьбы с контрафактом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Реализация закона усилит борьбу с контрафактными товарами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины" № 202-IX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Документ имеет цель приблизить таможенное законодательство Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практики Евросоюза, является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Реализация закона усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров, будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Закон вносит изменения в Таможенный кодекс, в частности, дает определение терминов: "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности".

Документ также предусматривает, что меры по содействию защите прав интеллектуальной собственности не применяются к оригинальным товарам, то есть товарам, которые были изготовлены с согласия правообладателя или товарам, изготовленных лицом, уполномоченным правообладателем на производство определенного количества товаров, особенно если их количество превышает оговоренную между этой лицом и правообладателем.

Кроме того, закон устанавливает особенности приостановлении таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Напомним, 17 октября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект об изменениях в Таможенный кодекс. За него проголосовали 271 парламентарии.

20 сентября Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1230.

Как РБК-Украина ранее сообщало, 2 октября Рада поддержала во втором чтении законопроект №1048 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по поводу некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов".

Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА В Кремле отреагировали на предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского
Новости Украины Владимир ЗеленскийЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь