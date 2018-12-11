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Опубликованы фото последствий обстрела водовода под Попасной

Новости » Происшествия    11.12.2018 - 14:35
Опубликованы фото последствий обстрела водовода под Попасной
Фото: место повреждения (facebook.com/MinistryforTOTandIDPs)

Водопровод обеспечивает водой десятки населенных пунктов

В результате обстрела, который боевики совершили вблизи Катериновки Попаснянского района (Луганская область), был поврежден магистральный водопровод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) в Facebook.

Как отмечается, водопровод обеспечивает водой десятки населенных пунктов.

"Из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований полностью поврежден магистральный водовод диаметром -1200 мм, который обеспечивает питьевой водой десятки населенных пунктов Луганской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что серьезные повреждения водопровода привели к значительной утечке питьевой воды в объеме более 2 тыс. кубометров в час и затопления местности, приусадебных участков, находящихся вблизи места поражения.

Коммунальщики выехали к месту повреждения водопровода и принимают необходимые меры по выполнению аварийно-восстановительных работ, чтобы в ближайшее время возобновить подачу воды.

Фото: последствия повреждения водопровода (facebook.com/MinistryforTOTandIDPs)

Напомним, вечером 10 декабря боевики обстреляли пограничников на блокпосту перед контрольным пунктом вьезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" под Донецком.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 9 декабря в аннексированом Россией Симферополе две трети жителей остались без воды из-за аварии на водопроводе. Также сообщалось, что во время ночных ремонтных работ погиб работник предприятия "Вода Крыма". Позже представители оккупационной власти заявили, что авария на водопроводе устранена.

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