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В аннексированном Симферополе две трети жителей остались без воды

Новости » Происшествия    09.12.2018 - 15:28
В аннексированном Симферополе две трети жителей остались без воды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При устранении аварии на водоводе погиб сотрудник предприятия "Вода Крыма"

В аннексированном Россией Симферополе две трети жителей остались сегодня, 9 декабря, без воды из-за аварии на водоводе. При ее устранении погиб сотрудник предприятия "Вода Крыма", сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, две трети жителей Симферополя, около 200 тыс. человек, - без воды, произошла авария на водоводе.

Сейчас на месте аварии работают бригады предприятия "Вода Крыма".

Сообщается также, что в ходе ночных ремонтных работ погиб сотрудник этого предприятия.

"При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи", - отметили в пресс-службе "Воды Крыма".

Водоснабжение в городе планируется возобновить к вечеру.

Напомним, в конце ноября, в Виннице, в результате двух порывов на сетях, часть города осталась без воды.

Также РБК-Украина писало, что в центре Киева прорвало трубу с горячей водой. 

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