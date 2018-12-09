В аннексированном Симферополе две трети жителей остались без воды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При устранении аварии на водоводе погиб сотрудник предприятия "Вода Крыма"

В аннексированном Россией Симферополе две трети жителей остались сегодня, 9 декабря, без воды из-за аварии на водоводе. При ее устранении погиб сотрудник предприятия "Вода Крыма", сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, две трети жителей Симферополя, около 200 тыс. человек, - без воды, произошла авария на водоводе.

Сейчас на месте аварии работают бригады предприятия "Вода Крыма".

Сообщается также, что в ходе ночных ремонтных работ погиб сотрудник этого предприятия.

"При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи", - отметили в пресс-службе "Воды Крыма".

Водоснабжение в городе планируется возобновить к вечеру.

Напомним, в конце ноября, в Виннице, в результате двух порывов на сетях, часть города осталась без воды.

Также РБК-Украина писало, что в центре Киева прорвало трубу с горячей водой.