Боевики в очередной раз обстреляли пограничников

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Инцидент обошелся без пострадавших

Вечером 10 декабря боевики обстреляли пограничников на блокпосту перед контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" под Донецком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что в 21:35 со стороны оккупированной Александровки боевики открыли огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия по позициям пограничников, которые несут службу на блокпосту первого оборонительного рубежа перед КПВВ "Марьинка". Пограничники уточняют, что гражданских в зоне поражения не было.

"Несмотря на вооруженные провокации, подразделения Объединенных сил продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность в регионе", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, по данным штаба ООС, вчера боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. В ходе боевых действий украинская сторона потерь не понесла.

Отметим, накануне стало известно, что украинские пограничники не пропустили с оккупированного Донбасса митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона. Позже в Госпогранслужбе подтвердили данный факт, однако не уточнили причину отказа в пропуске.