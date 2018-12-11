Опубліковані фото наслідків обстрілу водоводу під Попасною

Фото: місце пошкодження (facebook.com/MinistryforTOTandIDPs)

Водогін забезпечує водою десятки населених пунктів

Унаслідок обстрілу, який бойовики вчинили поблизу Катеринівки Попаснянського району (Луганська область), було пошкоджено магістральний водогін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) у Facebook.

Як зазначається, водогін забезпечує водою десятки населених пунктів.

"Через обстріли з боку незаконних збройних формувань повністю пошкоджено магістральний водогін діаметром -1200 мм, що забезпечує питною водою десятки населених пунктів Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серйозні пошкодження водогону призвели до значного витоку питної води в обсязі більше ніж 2 тис. кубометрів на годину та затоплення місцевості, присадибних ділянок, що знаходяться поблизу місця ураження.

Комунальники виїхали до місця пошкодження водогону та здійснюють усі необхідні заходи з виконання аварійно-відновлювальних робіт, щоб найближчим часом відновити подачу води.

Фото: наслідки пошкодження водогону (facebook.com/MinistryforTOTandIDPs)

Нагадаємо, увечері 10 грудня бойовики обстріляли прикордонників на блокпосту перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" під Донецьком.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 грудня в анексованому Росією Сімферополі дві третини жителів залишилися без води через аварію на водогоні. Також повідомлялося, що під час нічних ремонтних робіт загинув працівник підприємства "Вода Криму". Пізніше представники окупаційної влади заявили, що аварія на водогоні усунена.