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В результате обстрела боевиков поврежден водопровод в Золотом, город остался без воды

Новости » Происшествия    11.12.2018 - 11:27
В результате обстрела боевиков поврежден водопровод в Золотом, город остался без воды
Фото: боевик на Донбассе (facebook.com-abazia)

Кроме того, из-за обстрелов с. Катериновка осталось без электропитания

В Луганской области в результате обстрела боевиков поврежден водопровод, это привело к прекращению водоснабжения в Золотом, город остался без воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрия Клименко в Facebook.

"Сегодня в результате обстрела г. Золотое поврежден магистральный водопровод диаметром 1200 мм, что привело к вытеканию воды в объеме более чем 2000 м.куб./час. Город Золотое остался без водоснабжения, с. Катериновка - без электропитания", - написал он.

Кроме того, Клименко отметил, что подача воды прекращена и на оккупированные территории. На данный момент на место аварии выехали ремонтные бригады.

В результате обстрела боевиков поврежден водопровод в Золотом, город остался без воды

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 10 декабря боевики обстреляли пограничников на блокпосту перед контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" под Донецком.

Как писало РБК-Украина, в зоне операции объединенных сил (ООС) минувшие сутки, 10 декабря, обошлись без потерь среди украинских военных.

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