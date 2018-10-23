Опубликовано видео момента ДТП на Печерске в Киеве

Фото: ДТП в Киеве (РБК-Украина)

На записи видно, как автокран протаранил несколько автомобилей

В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент аварии на Печерске в Киеве с участием автокрана утром 23 октября. Запись размещена на странице Facebook-сообщества dtp.kiev.ua.

На записи видно, как на бульваре Леси Украинки автокран КамАЗ на скорости перестраивается в правый ряд и задевает грузовую "Газель". После столкновения грузовик протаранил еще несколько автомобилей.

Полное видео масштабного ДТП в Киеве на Леси: бешеный автокран без тормозов. В итоге оформлены 17 авто, формально один пострадавший, на месте помощь еще двум. Видео с места https://youtu.be/LSgDkKfK2P8 Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 23 жовтня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что после ДТП на Печерске за медицинской помощью обратились 3 человека, двое из них впоследствии отказались от госпитализации. По последней информации, в результате аварии повреждены 17 автомобилей. Водитель автокрана в беседе с полицией сообщил, что у грузовика якобы отказали тормоза. Эта информация будет проверена в ходе досудебного расследования. Сведения о ДТП зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Отметим, в связи с этой аварией утром на бульваре образовалась серьезная пробка в направлении от станции метро "Печерская" до Бессарабского рынка.