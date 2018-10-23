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В Киеве на Печерске автокран протаранил несколько авто, есть пострадавший

Новости » Происшествия    23.10.2018 - 10:08
Фото: ДТП в Киеве (РБК-Украина)
Фото: ДТП в Киеве (РБК-Украина)

В результате ДТП на бульваре Леси Украинки образовалась пробка

В Киеве на бульваре Леси Украинки автокран протаранил около десятка автомобилей, в результате аварии есть пострадавший. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

В комментарии РБК-Украина спикер столичной полиции Оксана Блищик подтвердила информацию об одном пострадавшем.

"Причина аварии устанавливается. Пострадал один человек, который получил незначительные травмы", - сообщила она.

Отметим, по данным Facebook-сообщества dtp.kiev.ua, автокран двигался со спуска и протаранил около десятка автомобилей. В результате аварии движение перекрыто полностью, и от станции метро "Печерская" в сторону Бессарабского рынка образовалась пробка. 

 

Фото: ДТП в Киеве (РБК-Украина)

 

Стрим с места: Масштабное дтп с пострадавшими в Киеве на Леси: автокран без тормозов смял и отбросил друг на друга штук 10 авто. Летим на место. Подключайтесь к нашим страницам в Фейсбук и Инстаграм, instagram.com/dtp.kiev.ua facebook.com/dtp.kiev.ua/ 093771333 viber telegramm https://twitter.com/dtpkievua Для добавления в чаты вайбер ДТП.КИЕВ отправьте сообщение с текстом чат на 093771333 #Дтп #Киев #ДТПкиев #dtpkiev #фото #авария Запишите номер ДТП.Киев, 0937713333, Вайбер/Телеграм

Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 22 жовтня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль въехал в фонарный столб, в результате чего погибли два человека. Инцидент произошел на проспекте Ватутина.

В сентябре на Окружной дороге Киева автомобиль протаранил остановку общественного транспорта. Отмечается, что машина врезалась в торговый киоск, который расположен на остановке транспорта "Электронмаш" на Петропавловской Борщаговке.

 

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