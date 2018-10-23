После ДТП на Печерске за медпомощью обратились 3 человека

Фото: место ДТП (kyiv.npu.gov.ua)

Водитель крана, который протаранил машины, рассказал, что у грузовика отказали тормоза

В результате дорожно-транспортного происшествия на бульваре Леси Украинки в Киеве повреждены 17 автомобилей, за помощью врачей обратились три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Правоохранители общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина рассказал, что у грузовика отказали тормоза. Эта информация будет проверена в ходе следствия.

Фото: место ДТП

"В результате дорожно-транспортного происшествия повреждено 17 автомобилей. Три человека обратились к врачам за медицинской помощью. Двум из них оказана помощь на месте без госпитализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП с участием многих транспортных средств. По вызову выехали патрульные полицейские, врачи и специализированная следственная группа.

"Правоохранители общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина рассказал, что у грузовика отказали тормоза. Эта информация будет проверена в ходе следствия. Полицейские проводят осмотр события, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства и механизм ДТП", - сообщили в полиции.

Добавим, что сведения о автопроисшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Напомним, в Киеве на бульваре Леси Украинки автокран протаранил около десятка автомобилей, в результате аварии есть пострадавший. В комментарии РБК-Украина спикер столичной полиции Оксана Блищик подтвердила информацию об одном пострадавшем.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве автомобиль въехал в фонарный столб, в результате чего погибли два человека. Инцидент произошел на проспекте Ватутина.

Агентство также сообщало, что в сентябре на Окружной дороге Киева автомобиль протаранил остановку общественного транспорта. Отмечается, что машина врезалась в торговый киоск, который расположен на остановке транспорта "Электронмаш" на Петропавловской Борщаговке.