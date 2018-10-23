Опубліковано відео моменту ДТП на Печерську в Києві

Фото: ДТП в Києві (РБК-Україна)

На записі видно, як автокран протаранив кілька автомобілів

У мережі з'явилося відео з камер спостереження, на якому зафіксовано момент аварії на Печерську в Києві з участю автокрана вранці 23 жовтня. Запис розміщено на сторінці Facebook-спільноти dtp.kiev.ua.

На записі видно, як на бульварі Лесі Українки автокран КамАЗ на швидкості перелаштовується в правий ряд і зачіпає вантажну "Газель". Після зіткнення вантажівка протаранила ще кілька автомобілів.

Полное видео масштабного ДТП в Киеве на Леси: бешеный автокран без тормозов. В итоге оформлены 17 авто, формально один пострадавший, на месте помощь еще двум. Видео с места https://youtu.be/LSgDkKfK2P8 Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 23 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після ДТП на Печерську за медичною допомогою звернулися 3 особи, дві з них згодом відмовилися від госпіталізації. За останньою інформацією, в результаті аварії пошкоджено 17 автомобілів. Водій автокрана в бесіді з поліцією повідомив, що у вантажівки нібито відмовили гальма. Ця інформація буде перевірена в ході досудового розслідування. Відомості про ДТП зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

Відзначимо, у зв'язку з цією аварією вранці на бульварі утворилася серйозна пробка в напрямку від станції метро "Печерська" до Бессарабського ринку.