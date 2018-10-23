В центре Киева образовались пробки

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Серьезная пробка наблюдается на Печерске

В центре Киева по состоянию на 10:00 движение транспорта осложнено из-за пробок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Согласно сервису Google Maps, движение затруднено в центральной части города, а также на Большой Васильковской, бульваре Шевченко, Жилянской, Набережно-Крещатицкой и улице Гетьмана. Также по данным сервиса, видно, что пробки образовались в результате нескольких ДТП.

Фото: пробки в Киеве

Отметим, одна из самых длинных пробок наблюдается на Печерске. Сегодня там на бульваре Леси Украинки автокран протаранил несколько автомобилей, в результате аварии пострадал один человек. Движение в этом районе перекрыто полностью, от станции метро "Печерская" в сторону Бессарабского рынка осложнено движение.

По последним данным, в результате аварии на бульваре Леси Украинки повреждены 17 автомобилей, за помощью врачей обратились три человека. Правоохранители на данный момент общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина рассказал, что у грузовика отказали тормоза. Эта информация будет проверена в ходе следствия.