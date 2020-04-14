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Опубликовано фото и видео с места пожара в Чернобыльской зоне

Новости » Происшествия     14.04.2020 - 09:49
Опубликовано фото и видео с места пожара в Чернобыльской зоне
Фото: пожар в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

Открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами

Появились фото и видео с места пожара в Чернобыльской зоне, где тушат огонь уже 10-ый день. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами.

Опубликовано фото и видео с места пожара в Чернобыльской зонеФото: пожар в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

В ГСЧС сообщили, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

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Опубликовано Natalia Degtyarenko Понедельник, 13 апреля 2020 г.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что спасатели сбросили авиацией 538 т воды на место пожара в Чернобыльской зоне.

Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами. В Министерстве внутренних дел заявили, что все три хранилища отработанного ядерного топлива находятся в безопасности.

Вместе с тем, на ситуацию с пожаром в Чернобыльской зоне отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

В Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения заявили, что пожары в Чернобыльской зоне могли начаться из-за сталкеров.

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