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Названа возможная причина пожара в Чернобыле

Новости » Происшествия     13.04.2020 - 15:11
Названа возможная причина пожара в Чернобыле
Фото: пожар в зоне отчуждения (dsns.gov.ua)

Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин

Пожары в Чернобыльской зоне могли начаться из-за сталкеров. Об этом заявил член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко во время онлайн-брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Емельяненко отмечает, что поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин.

"Но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на тропе жизни сталкеров. Об этих местах есть информация в соцсетях, где сталкеры показывают, как они поджигают", - заявил он.

Ранее в Кабинете министров говорили, что в Чернобыльской зоне, где уже неделю не могут потушить пожар, радиационный фон находится в пределах нормы.

РБК-Украина писало, что 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территории почти 100 га.

По состоянию на 13 апреля, пожар в Чернобыльской зоне продолжается. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушат несколько очагов пожара.

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