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Опубліковано фото і відео з місця пожежі у Чорнобильській зоні

Новини » Надзвичайні події     14.04.2020 - 09:49
Опубліковано фото і відео з місця пожежі у Чорнобильській зоні
Фото: пожежа у Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

Відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками

З'явились фото і відео з місця пожежі у Чорнобильській зоні, де гасять вогонь вже 10-ий день. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками.

Опубліковано фото і відео з місця пожежі у Чорнобильській зоніФото: пожежа у Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

У ДСНС повідомили, що радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,012 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

Пожежі у зоні відчуження Чорнобильської АЕС Прямо зараз пожежникі намагаються загасити Рудий Ліс

Опубліковано Natalia Degtyarenko Понеділок, 13 квітня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні зранку повідомлялось, що рятувальники скинули авіацією 538 т води на місце пожежі у Чорнобильській зоні.

Раніше повідомлялось, що пожежа в Чорнобильській зоні підходить до сховищ з високоактивними радіоактивними відходами. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що всі три сховища відпрацьованого ядерного палива знаходяться у безпеці.

Разом з тим, на ситуацію з пожежою у Чорнобільській зоні відреагував президент України Володимир Зеленський.

У Держагентстві України з питань управління зоною відчуження заявили, що пожежі в Чорнобильській зоні могли початися через сталкерів.

Пожежа в Чорнобильській зоні триває, рятувальники скинули авіацією 538 т води Дим з Чорнобильської зони понесе на Київ
Новини України пожежаЧорнобиль
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