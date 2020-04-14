Пожар в Чернобыльской зоне продолжается, спасатели сбросили авиацией 538 т воды

Фото: пожар в Чернобыле (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Продолжается пожар на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств

По состоянию на 7 часов утра в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Отмечается, что к тушению пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля совершено 227 сброса - 538 т воды).

"По состоянию на 7 часов 14 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении пожаров на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал пожар в Чорнобильськый зоне.

Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами. В Министерстве внутренних дел заявили, что все три хранилища отработанного ядерного топлива находятся в безопасности.

Полиция нашла виновника пожара - им оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. Как пояснил сам мужчина, он ради забавы поджег траву в нескольких местах, после чего не смог справиться с огнем, который усилился вследствие сильного ветра.