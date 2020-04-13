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Зеленский отреагировал на пожар в Чернобыльской зоне

Новости » Происшествия     13.04.2020 - 23:23
Зеленский отреагировал на пожар в Чернобыльской зоне
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Завтра Зеленский заслушает доклад главы ГСЧС

Президент Владимир Зеленский прокомментировал пожар в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы государства.

По словам Зеленского, пожарные делают все возможное, чтобы потушить огонь.

"Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество", - отметил президент.

Зеленский также сообщил, что завтра получит более подробную информацию касательно пожаров непосредственно от главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

"Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", - резюмировал глава государства.

Сегодня появилась информация, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами. В Министерстве внутренних дел заявили, что все три хранилища отработанного ядерного топлива находятся в безопасности.

Также сообщалось, что сегодня в Чернобыльской зоне около 14 часов произошел новый пожар. Это уже третий очаг огня в зоне отчуждения. Полиция уже установила личность поджигателя.

Пожар в Чернобыльской зоне длится 9 дней - огонь вспыхнул 4 апреля. Полиция нашла предполагаемого виновника пожара - им оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. Как объяснил сам мужчина, он поджег ради забавы траву в нескольких местах, после чего не смог справиться с огнем, который усилился из-за сильного ветра.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийпожарЧернобыль
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