Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Жалоба была опубликована 26 сентября

В США опубликовали жалобу сотрудника разведки на разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В рассекреченной жалобе говорится, что личный адвокат Трампа Руди Джулиани "является центральной фигурой в этой работе".

Информатор заявил, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором Дональда Трампа 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В жалобе отмечается, что адвокаты Белого дома "уже обсуждали" вопрос о том, "как относиться к звонку, так как, по словам чиновников, они стали свидетелями того, как президент злоупотребляет своим служебным положением в личных целях".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая состоялась 25 июля после парламентских выборов в Украине.

Во время разговора Трамп попросил Зеленского об услуге, а также заявил о мягкой позиции Европы по усилению давления на РФ. Американский лидер заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Евросоюз.

В тоже время начало процедуры импичмента Трампа объявили в Конгрессе США. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что не воспринимает серьезно угрозы со стороны Конгресса.